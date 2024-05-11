الاحتلال يغتال الصحفي بهاء عكاشة وارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 143

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى الشهيد الصحفي بهاء عكاشة، فجر اليوم السبت، جرّاء قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزله في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 صحفيًا بارتقاء الشهيد الصحفي عكاشة، والذي يعمل مصورًا في شبكة الأقصى الفضائية.

وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال استهدف منزل عكاشة في منطقة القصاصيب في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاده برفقة زوجته وأبنائه.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف الصحفيين سواء بقصف منازلهم، أو من أماكن تغطيتهم وتوثيقهم للجرائم الصهيونية، ما أدّى إلى ارتقاء 143 صحفيًا وإصابة العشرات بجروح وحالات بتر.

ودمّر الاحتلال 86 مكتبًا ومؤسسة إعلامية كلياً وجزئياً، وشرّد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات، وقتل المئات من عائلاتهم ودمر 77 منزلاً لصحفيين في قطاع غزة. وفق ما أعلنته نقابة الصحفيين الفلسطينيين.