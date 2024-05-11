حماس تثمّن قرار انضمام ليبيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

غزة - فلسطين أون لاين

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "نعد هذا القرار تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية".

ودعت دول العالم كافّة وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب.

وأمس الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.