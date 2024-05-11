وسط اشتباكات "مسلحة".. الاحتلال يواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملات اقتحام ومُداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط حملات اعتداءات واعتقالات واسعة.

في رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة على مدخل مخيم جلزون شمالي المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معروف باجس نخلة ومحمود وجدي صافي على مدخل مخيم الجلزون.

وأضرم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، النار بأشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية المغير شرق رام الله.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشابين محمد أبو الرب، وساجي الجمل، بعد مداهمة منزليهما في حي الألمانية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال المُقتحمة للحي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون شرقي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين محمد رائد أبو الرب وإياد جهاد أبو الرب.

وداهمت القوات الصهيونية منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة فقوعة شمال شرق جنين، واعتقلت الشاب إبراهيم مساد.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زياد داود وزوجته بعد اقتحام منزلهما في قلقيلية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

كما داهمت القوات الصهيونية منازل عدد من المواطنين، واعتدت عليهم وعلى ممتلكاتهم.

في نابلس، أطلق المقاومون النار تجاه نقطة عسكرية مُقامة على جبل جرزيم في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة شمالي مدينة نابلس، وداهمت أحياء وشوارع المدينة، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت القوات الصهيونية قرية عقربا شرقي نابلس، وأطلقت قنابل الإنارة في محيط القرية.

وداهم الجنود عدة منازل في قرية قوصين غربي نابلس، وتجولت آليات الاحتلال العسكرية في أحياء بالقرية، وانسحبوا منها دون أن يبلغ عن اعتقالات.