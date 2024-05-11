بعد اعتمادها قرارًا لعضوية فلسطين الكاملة.. ماذا تفعل صورة السّنوار أمام الجمعية العمومية؟

غزة - فلسطين أون لاين

مزّق السّفير "الإسرائيلي"، جلعاد أردان، أمس الجمعة، ميثاق الأمم المتحدة، رداً على تصويت الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وأقبل أردان على تمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت بأغلبية 143 صوتاً على مشروع القرار الذي شاركت في رعايته تركيا، إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو.

اعتراضاً على مقترح إعادة النظر بعضوية فلسطين.. مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان يمزق ميثاقها pic.twitter.com/nO4DLDqIwF — TRT عربي (@TRTArabi) May 10, 2024

وقال غاضبًا: "أنتم تقومون بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. عار عليكم".

وأضاف: "إنّ الجمعية تنتهك الميثاق بتجاوزها مجلس الأمن “واستهزاء معنى محبة السلام”.

ورفع أردان صورة قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار متهمًا الأمم المتحدة برعاية دولة حماس التي سيقودها قريبًا.

لتاني مرة مندوب اسرائيل في الأمم المتحدة المهبوش يرفع صورة يحي السنوار ويقول عليه

رئيس دولة حماس



يحيى السنوار بيطلعلهم في أحلامهم

كابوس الصهاينة والله pic.twitter.com/dKDIvOsWXg — منير الخطير (@farag_nassar_) May 10, 2024

وأمس الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، في حين وصفت "إسرائيل" القرار بـ "السخيف" وأنه "انتهاك واضح" لميثاق المنظمة.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وينصُ القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة. كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.

ومن جهتها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، ويُعَزِّز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "نعدّ هذا القرار إقرارًا بضرورة نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيدًا على الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة الإرادة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده".

