لليوم الـ 218.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 218 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر التي تُسجل في التاريخ الفلسطيني، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط كل قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ومواصلًا قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم إلى 34943 شهيدًا و 78572 إصابةً.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية فقد ارتكب الاحتلال خلال الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، مجازر دامية ضد العائلات الآمنة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفي المحافظة الوسطى، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

في مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الإنارة في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي شرق مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارة على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة رفح.

كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في مدينة خان يونس، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، أعلنت مستشفى شهداء الأقصى -في حصيلة غير نهائية- وصول 21 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال عددًا من المنازل فوق رؤوس ساكنيها خلال الساعات الماضية.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "قنديل" في مخيم المغازي، ما أدّى إلى إإصابة عدد من المواطنين.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق مخيم المغازي وفي منطقة المغراقة وشمال جسر وادي غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "الخطيب" شرقي بلدة الزوايدة جرّاء استهدافه المنزل فوق رؤوس ساكنيه، ما أدّى إلى ارتقاء 10 مواطنين وإصابة آخرين.

في مدينة غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف متواصل من قبل الطيران الحربي.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الجنوبية للمدينة.

في شمال قطاع غزة، استشهد الزميل الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه حمزة، بعد قصف الاحتلال لمنزله في منطقة القصاصيب بمخيم جباليا شمال غزة.

كما ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "العيلة" بجوار مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على بيت لاهيا شمال غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نافذ القبط في محيط نادي بيت لاهيا.

كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على مخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد وقليبو شمال قطاع غزة.