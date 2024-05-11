لليوم الـ 218..طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية و"غارات عنيفة" على مخيم جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 218 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر التي تُسجل في التاريخ الفلسطيني، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط كل قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ومواصلًا قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنه وصل إلى المستشفيات 28 شهيدًا و 69 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34971 شهيدًا و 78641 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية

في شمال قطاع غزّة، تنفذ طائرات الاحتلال أحزمة نارية وتشن غارات عنيفة ومكثفة على مناطق مختلفة في محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتل الزعتر.

وأفادت مصادر محلية، بغارة صهيونية عنيفة في منطقة مربع القرم ومربع شارع مسعود شرق جباليا

كما ويشن الاحتلال أحزمة نارية عنيفة على مناطق مصانع أبو الخير، وشارع الزاويه، والقرم، وشارع مسعود شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة

وأما وسط قطاع غزة، أفادت مصادر محلية، بارتقاء ستة شهداء في قصف مجموعة من المواطنين في شارع أبو حسني في دير البلح.

في مدينة رفح، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال "توكتوك" وسيارة مدنية في حي البرازيل برفح.

أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الإنارة في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي شرق مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارة على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة رفح.

كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في مدينة خان يونس، جرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة في منطقة الفراحين شرق عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، أعلنت مستشفى شهداء الأقصى -في حصيلة غير نهائية- وصول 26 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال عددًا من المنازل فوق رؤوس ساكنيها خلال الساعات الماضية.

وتمكن الدفاع المدني في غزة، من انتشال 4 شهداء ونقل 3 إصابات نتيجة استهداف الاحتلال منزلين يعودان لعائلتي "حمدونة" و"النمر" بالمخيم الجديد بالنصيرات.

وارتقى 3 شهداء بعد قصف طائرات الاستطلاع الصهيونية مجموعة من المواطنين غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "قنديل" في مخيم المغازي، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق مخيم المغازي وفي منطقة المغراقة وشمال جسر وادي غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "الخطيب" شرقي بلدة الزوايدة جرّاء استهدافه المنزل فوق رؤوس ساكنيه، ما أدّى إلى ارتقاء 10 مواطنين وإصابة آخرين.

في مدينة غزة، دمّر طيران الاحتلال برجًا لعائلة "الأشرم" وعدد من المنازل المحيطة للبرج في الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيَرة "كواد كابتر" النار في محيط مستوصف الزيتون ومفترق حبيب جنوب حي الزيتون.

ودمّر الاحتلال مربعات سكنية في حيي الصبرة والزيتون بغزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف متواصل من قبل الطيران الحربي.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الجنوبية للمدينة.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عيطة" بمنطقة شعشاعة شرق جباليا.

وشنت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، أحزمة نارية عنيفة على شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أطلق جيش الاحتلال القنابل الدخانية في عزبة بيت حانون وشرق جباليا.

استشهد الزميل الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه حمزة، بعد قصف الاحتلال لمنزله في منطقة القصاصيب بمخيم جباليا شمال غزة.

كما ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "العيلة" بجوار مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على بيت لاهيا شمال غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نافذ القبط في محيط نادي بيت لاهيا.

كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على مخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد وقليبو شمال قطاع غزة.