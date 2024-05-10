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جرائم الإبادة متواصلة.. حصيلة الشهداء تقترب إلى 35 ألفًا منذ 7 أكتوبر

10 مايو 2024 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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جرائم الإبادة متواصلة.. حصيلة الشهداء تقترب إلى 35 ألفًا منذ 7 أكتوبر
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "34 ألفا و943 شهيدًا و78 ألفًا و572 جريحًا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و58 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و943 شهيدًا و78 ألفا و572 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

#غزة #حرب الإبادة الجماعية

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