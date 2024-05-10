إصابات وتضرر مبانٍ في رشقات القسام الصاروخية على "بئر السبع"

غزة/ فلسطين أون لاين

أصيبت مستوطنة "إسرائيلية" وتضرر مبنى في بئر السبع، جراء سقوط دفعة صواريخ جديدة أطلقت من قطاع غزة الجمعة، دون أن تعترضها القبة الحديدية.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، قصف أهداف إسرائيلية في مدينة بئر السبع داخل الخط الأخضر برشقة صاروخية جديدة، في عودة للقصف الصاروخي بمدى كبير.

وقالت القسام، في بيان عبر منصة "تلغرام": "قصفنا بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بإصابة إسرائيلية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع، جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وتبعد بئر السبع عن منطقة غلاف غزة بنحو 40 كلم، وقصف كتائب القسام للمدينة يمثل عودة الفصائل الفلسطينية إلى القصف بمدى أبعد، بعدما اقتصر قصفها منذ نحو شهر ونص الشهر على مستوطنات ومدن بمنطقة غلاف غزة، وبمدى لا يزيد عن 5 كلم.

وكان آخر مرة قصفت فيها كتائب بئر السبع كان ذلك في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وادعى الاحتلال مرارا أنه دمر القدرة الصاروخية لفصائل المقاومة على رأسها "القسام".