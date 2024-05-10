قوى وفصائل فلسطينية تدعو لـ"انتفاضة عارمة" لإنقاذ رفح من كارثة إنسانية

غزة/ فلسطين أون لاين

دعت لجنة القوى والفصائل الفلسطينية، الجمعة، الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس وإسرائيل إلى إطلاق "انتفاضة عارمة إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنقاذاً لمدينة رفح من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

كما ودعت لجنة المتابعة، في بيان لها، المقاومة الفلسطينية لفعل كل ما يلزم دون استثناء لمواجهة قوات الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وداعميهم المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها مليون ونصف المليون فلسطيني في رفح.

ودعت اللجنة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات الدولية والأممية لفتح المعابر، خاصة معبر رفح، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وفق الآليات السابقة قبل احتلالها من قوات الاحتلال.

وأضافت أن هذا العدوان واحتلال معبر رفح الحدودي خالص السيادة المصرية الفلسطينية يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية، وتهديدا للأمن القومي العربي عامة والمصري خاصة.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل) في بيان، إن "الاحتلال الصهيوني بدأ تنفيذ خطته باجتياح رفح ومواصلة عملياته البرية التي اتفق فيها مع حلفائه وداعميه على ذلك".

وأضافت: "قام باحتلال وإغلاق المعابر الحدودية، وقطع الإمدادات الإغاثية والإنسانية عن قطاع غزة، واستهدف كل المناطق التي تؤوي النازحين، حيث يتعرض شعبنا في قطاع غزة لأكبر كارثة وإبادة إنسانية جماعية".