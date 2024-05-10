بعد سلسلة "كمائن القسام" و"عش الدبابير" شرق رفح.. الاحتلال يقرّ بخسائره الفادحة

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإصابة العشرات منهم بـ "لسعات الدبابير".

وأعلن موقع حدشوت بزمان العبري، مقتل 5 جنود وإصابة آخرين بعضُهم بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن 12 جنديًا أُصيبوا بجروح متوسطة بعد صعودهم على عشّ دبابير في رفح.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن دبابةً صعدت على عش للدبابير جنوب قطاع غزة مما أدى لإصابة ١٢ جندي بجروح.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن ن دبابةً صعدت على عش للدبابير خلال عملية في المنطقة العازلة جنوب قطاع غزة، بالقرب من السياج الحدودي في منطقة "نيريم" وبعد ذلك خرجت كمية كبيرة من الدبابير ولسعت الجنود.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الإصابات إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي.

وفي تفاصيل المعارك الضارية التي تداولتها وسائل الإعلام العبري، أكد موقع حدشوت بزمان، أن حدثًا أمنيًا صعبًا يدور في المعارك الضارية بقطاع غزة.

وأشار إلى أن عددًا من المستشفيات شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنود مصابين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن معارك شرسة تدور الآن شرق رفح.

وأشارت وسائل الإعلام العبري، إلى أن حادثتين قاسيتين تدوران في رفح، لافتةً إلى أن آلية من نوع "نمر" صعدت على عبوة، فيما تعرضت أخرى لصاروخ مضاد للدروع.

وأوضحت أن مروحيات تابعة وحدة الإنقاذ "669" تهبط في كارم ابو سالم شرق رفح، لنقل مُصابين إثر المعارك "القاسية" الدائرة في المكان.

ومن جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تنفيذها عدة عمليات شرق رفح وفي حي الزيتون، مؤكدة أنها دكّت جنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون. مشيرةً إلى تدميرها دبابة "ميركافا 4" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أكدت أنها نفّذت عملًا عسكريًا مركبًا ومتزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG" واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد. معلنةً إيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وذكرت كتائب القسام، أنها أوقعت قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقًا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح.

كما تمكّن مجاهدوها من تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105، بالإضافة إلى استهداف دبابتين "إسرائيليتين" بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.، مؤكدةً اشتعال النيران بالناقلة بشكل كامل.

