فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استقالة "غانتس و"آيزنكوت" تلوح بالأفق وقناة عبرية تكشف: حكومة الطوارئ على حافة الانهيار

تحقيق يكشف تفاصيل "مروعة" عن قتْل الاحتلال 12 مواطنًا من عائلة واحدة بغزة

كتائب القسّام تدكُّ جنود الاحتلال شرق رفح والإعلام العبري يُعلّق: معارك "شرسة" وأحداث "قاسية"

المالية "الإسرائيلية": قيمة العجز لدينا لم يسبق تسجيلها منذ 2008 والرّكود التّضخمي يتزايد بشكل متسارع

وسط اقتحامات ومُداهمات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

حماس: الاعتداء الممنهج على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم

حماس: الاحتلال رفض المقترح المقدّم من الوسطاء والكرة الآن بملعبه بشكل كامل

هيئة المعابر تنفي تصريحات "الخارجية الأمريكية" حول فتح المعابر وإدخال المساعدات

أبرز تطورات اليوم الـ 217 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

مؤسسات الأسرى: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير إبراهيم حامد

"محذّرًا من توقّف الخدمات عن آخر مستشفى بالقطاع"

المكتب الحكومي يدعو المؤسسات الدولية للتدخل العاجل وتوريد الوقود لمستشفيات قطاع غزة

10 مايو 2024 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى أنها على وشك نفاد الوقود خلال الـ48 ساعة القادمة وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية.

وفي متابعة المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للأوضاع الميدانية في مستشفى شهداء الأقصى، فقد أكد توقّف توريد الوقود للمستشفى وهو المستشفى الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظومة الطبية وإخراج 33 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وحمل الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأمريكية وجميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أية كارثة أو أزمة حقيقية قد تقع في أي لحظة قد يترتب عليها حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، وخاصة المرضى والجرحى المنومين في أقسام العناية المركزة والحضانة.

وطالب كل المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بتوريد الوقود لمستشفى شهداء الأقصى على جناح السرعة قبل فوات الأوان.

كما دعا إلى التدخل الفوري والعاجل لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية تقضي على الآلاف من الناس.

#الحرب على غزة #مستشفى شهداء الأقصى #طوفان الأقصى #الحرب على المستشفيات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة