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استقالة "غانتس و"آيزنكوت" تلوح بالأفق وقناة عبرية تكشف: حكومة الطوارئ على حافة الانهيار

10 مايو 2024 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشفت قناة "كان" العبرية، أمس الخميس، أن عدم التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سيهدد حكومة الطوارئ بالانهيار".

وقالت القناة العبرية، "إذا لم يتم إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى في الأيام المقبلة، فإن حكومة الطوارئ ستنهار قريباً".

وأوضحت في تقرير لها أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس، وغادي آيزنكوت من تكتل "معسكر الدولة"، سيستقيلان من حكومة الطوارئ، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في الوقت القريب.

ووفق تقارير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فإنه يقدّر وجود 133 أسيراً "إسرائيلياً" في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وعقب رفض نتنياهو مقترح الوسطاء الأخير، بدأت الكثير من الانتقادات تظهر بشكل علني وصريح من قبل مسؤوليين "إسرائيليين".

وقال رئيس جهاز الشاباك السابق يعكوف بيري،" الحكومة "الإسرائيلية" لا تضم قيادة تستطيع الإجابة عن تساؤلات الجمهور القلق". 

وأوضح بيري أن نتنياهو يعبر عن نفسه ويتحدث بشكل مستقل بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء أحيانا ويسبب مزيدًا من الإرباك. 

وأضاف: "لا أتذكر أن "إسرائيل" مرت في ظرف محبط ويائس كالذي تمر به الآن".

#الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى

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