كتائب القسّام تدكُّ جنود الاحتلال شرق رفح والإعلام العبري يُعلّق: معارك "شرسة" وأحداث "قاسية"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أنّها نفّذت عدة عمليات عسكرية دكّت بها آليات وتجمعات جنود الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، "نفّذنا عملًا عسكريًا مركبًا ومتزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG" واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد".

وأكدت أنها أوقعت كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وذكرت كتائب القسام، أنها أوقعت قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقًا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح. معلنةً أنها أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكّنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105، في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة". مؤكدةً اشتعال النيران بالناقلة بشكل كامل.

كما أعلنت القسام استهدافها دبابتين "إسرائيليتين" بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن معارك شرسة تدور الآن شرق رفح.

وأشارت وسائل الإعلام العبري، إلى أن حادثتين قاسيتين تدوران في رفح، لافتةً إلى أن آلية من نوع "نمر" صعدت على عبوة، فيما تعرضت أخرى لصاروخ مضاد للدروع.

وأوضحت أن مروحيات تابعة وحدة الإنقاذ "669" تهبط في كارم ابو سالم شرق رفح، لنقل مُصابين إثر المعارك "القاسية" الدائرة في المكان.