وسط اقتحامات ومُداهمات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية تخللها عمليات اعتقال ممنهجة لعدد من الشبان.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رفيديا غرب المدينة، وداهمت إحدى السكنات الطلابية، واعتقلت الطالبين: حذيفة علان وأسيد حمادنة ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة، الذراع الطلابي لحركة "حماس"، واعتدت عليهما بالضرب المُبرح.

كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في شارع الباشا المحاذي للبلدة القديمة، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب.

واندلعت اشتباكات مسلحة في المنطقة الغربية لمدينة نابلس، أطلق خلالها المقاومون النار على المركبات "الإسرائيلية".

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، من بينهم منزل الأسير زياد عودة، وحققت مع أفراد عائلته ميدانيًا، واعتقلت نجله ماهر.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير رائد ابراهيم حسين، وفتّشته وعاثت فيه خرابًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت امر شمال الخليل، وأجرت عمليات تفتيش في محيط منازل المواطنين وسط إطلاق للقنابل المضيئة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت القوات الصهيونية مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت منزل الشهيد ليث الشوعاني، واعتقلت شقيقه أحمد.