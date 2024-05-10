حماس: الاعتداء الممنهج على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أن تصعيد إدارة السجون الصهيونية سياساتها العدوانية والإجرامية بحق أسرانا البواسل؛ لن يوهن عزائمهم، وسيكون صاعقًا لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "شعبنا لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية، وإن مقاومتنا ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة".

وأوضحت أن ما ورد من شهادات وثقت ما يتعرض له الأسير القائد إبراهيم حامد وإخوانه الأسرى من تنكيل وتعذيب، فضلاً عن العزل والقمع الذي لا يزال يطال قيادات الحركة الأسيرة في السجون، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى؛ يدلل على أن حكومة الاحتلال تتبنى سياسة اعتداءاتٍ ممنهجة ضد أسرانا البواسل، بدافع العقاب والانتقام والتنكيل والقتل.

وطالبت حماس المنظمات الدولية والحقوقية بأن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من موت بطيء داخل سجون الاحتلال، وانتهاكات لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف تجاه أسرى الحروب.

ودعت جماهير شعبنا العظيم وفصائله وشبابه الثائر، لتصعيد حراكهم الثوري والمقاوم، نصرةً للأسرى، في كافة الميادين وبشتى السبل.

وحذّرت حماس حكومة الاحتلال الفاشية من مغبة الاستمرار في هذه السياسة الإجرامية، محمّلةً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة كل أسير في سجونها.