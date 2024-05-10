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"متمسّكون بموقفنا الوطني"

حماس: الاحتلال رفض المقترح المقدّم من الوسطاء والكرة الآن بملعبه بشكل كامل

10 مايو 2024 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية.

وقالت حماس في رسالة للفصائل الفلسطينية، إن  موقفنا هو التّمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية ستكون محل الدراسة الفلسطينية على قاعدة التمسك بالمقترح الأخير ومع الأخذ بعين الاعتبار خطوة الاحتلال الأخيرة بمهاجمة رفح واحتلال معبر رفح.

وأوضحت حماس أن الكرةَ الآن لدى الاحتلال بشكل كامل.

وأمس الخميس، قالت حماس إن وفدها غادر العاصمة المصرية "القاهرة" متجهًا إلى الدوحة، مؤكدةً أنها ملتزمة ومتمسّكة بموقفها بالموافقة على الورقة  التي قدّمها الوسطاء، وبما يخص وقف إطلاق النار والعدوان العسكري "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت حماس أنها أبلغت الوسيطين المصري والقطري، موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار. 

وأعلنت حماس في تصريح صحافي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة القائد إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اتفاقيات وقف إطلاق النار #صفقة التّبادل

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