حرب الإبادة في يومها الـ 217.. شهداء ومفقودون في غارات عنيفة على قطاع غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال منذ 217 يومًا حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتدمير، ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع بحق العائلات في قطاع غزة بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوسهم وصولًا إلى اقتحام وإغلاق كافة المعابر ومنع سفر المرضى والجرحى، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية التي كانت بالكاد تكفي حاجة الفرد الواحد، الأمر الذي يُنذر بأزمة حقيقية وكارثة عميقة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية لآخر إحصائيات العدوان "الإسرائيلي" على غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 34904 شهيد، و78514 إصابةً.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه على كافة مناطق قطاع غزة وسط تركيز واضح للقصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، منزلًا في محيط النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانتشل الشهيد عبد الحميد جمال أبو القمصان وعدد من الإصابات من محيط منزل "أبو صهيب المناعمة" الذي استهدفه الاحتلال في مخيم واحد بالنصيرات.

وأفاد الدفاع المدني بغزة، بأن طواقم الدفاع تنقل إصابتين نتيجة استهداف منزل يعود لعائلة "المناعمة" في النصيرات وسط قطاع غزة.

وتجدد مساء اليوم، القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية بمدينة رفح.

وأطلقت طائرات "الأباتشي" الإسرائيلية النار على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال "الدفاع المدني" في غزة إن طواقمه انتشلت عددا من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة حمدونة بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، ولا زالت تعمل على انتشال عدد آخر من تحت الأنقاض.

ووصل 3 شهداء و 10 جرحى عصر اليوم، إلى مستشفى العودة بالنصيرات، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة "النمر" في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في المخيم الجديد بصاروخين على الأقل.

واستهدف قصف عنيف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية بمدينة رفح.

وتعرض حي الزيتون، بعد ظهر اليوم، لإطلاق نار من الطيران المروحي الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية بوصول 9 شهداء وعدة إصابات لمستشفى الكويت التخصصي خلال 24 ساعة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح.

التطورات الميدانية ظهر اليوم الجمعة

في مدينة رفح، أطلق الطيران المروحي الصهيوني النار بكثافة شرق مدينة رفح. بالتزامن مع قصف مدفعي محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي المدينة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء الشهيد جهاد حمدان جبر ( 32 عاماً ) جراء قصف مدفعي بشارع الزر غربي مدينة رفح.

واندلعت اشتباكات ضارية تزامنًا مع قصف مدفعي صهيوني شرق مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفّذت عمليات نسف للمباني شرقي مدينة رفح.

في خان يونس، ارتقى شهيد في قصف مدفعي على بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، اندلعت النيران في عدة منازل إثر قصف مدفعية الاحتلال جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "عبد العال" في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف ومتواصل.

واستهدفت طائرات الاحتلال مبنىً سكنيًا من 6 طوابق في الاطراف الشرقية لمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "الدادا" بمنطقة الزرقا بشارع النفق شمالي مدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية بمنطقة مسجد علي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها وسط إطلاق نار مكثف ومستمر على مناطق شمال القطاع.

وارتقى الأسير المحرر أحمد جهاد غنيم وثلاثة من أفراد عائلته جراء قصف منزله شمال قطاع غزة.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تمكّنت من انتشال شهداء وجرحى جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عون" في معسكر جباليا شمال القطاع.