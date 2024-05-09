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الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء لغزّة

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محذرًا من كارثة عميقة

الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء لغزّة

09 مايو 2024 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال منع خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء ومستلزمات وأجهزة طبية، وكذلك منع الاحتلال من سفر 159 مريضاً بمرض السرطان وجرحى - منعهم – من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.

وأكد الإعلام الحكومي، في بيان صحافي، أن اجتياح الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة رفح يُنذر بكارثة إنسانية عميقة نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحرمان المرضى والجرحى من السفر للعلاج ونُحمِّل الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية هذه الأزمة.

كما حذر، من كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكَّل نتيجة اجتياح الاحتلال "الإسرائيلي" لشرق محافظة رفح، واحتلال "الجيش" لمعبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك منع الاحتلال لإدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية، ومنعه أيضاً من سفر آلاف المرضى والجرحى، وهذا يعطي مؤشرات واضحة بأزمة حقيقية في قطاع غزة.

وأشار الإعلام الحكومي، إلى أنّ كل قطاع غزة وفي ظل حرب الإبادة الجماعية يعيش على المساعدات والإعانات، وأن جريمة إيقاف هذه المساعدات يُنذر بإيقاع مجاعة لأكثر من 1,700,000 إنسان يعيشون في المحافظات الجنوبية، ولن يستطيع كل هؤلاء من الحصول على وجبة غذاء واحدة يومياً، بل إن الجوع سيأكل الأخضر واليابس خلال الأيام القادمة في ظل انعدام الغذاء والماء نتيجة العدوان.

وأدان المكتب الحكومي، استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في عدوانه المستمر على محافظة رفح وعلى جميع محافظات قطاع غزة، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء اللاإنسانية.

وحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، ونحملهم النتائج الكارثية لإصرارهم على تعميق المجاعة جنوب قطاع غزة.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان على محافظة رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل، وكذلك ندعوهم لوقف حرب الإبادة الجماعية، ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والغذاء والماء.

#غزة #رفح #حرب الإبادة الجماعية

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