لجنة الطوارئ الوطنية: رفح تشهد أكبر كارثة إنسانية عرفها التاريخ

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت لجنة الطوارئ الوطنية بمحافظة رفح، إن المحافظة الأكثر اكتظاظًا بالنازحين تشهد حاليًا أكبر كارثة إنسانية عرفها التاريخ الحديث على يد الصهيونية النازية.

وأضافت اللجنة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن ما يجري في رفح من الاحتلال النازي من إغلاق المعابر واحتلالها والسيطرة عليها ينذر بقتل مئات آلاف المواطنين بسبب قطع خطوط الإمداد وشرايين الحياة لقطاع غزة ويتسبب أيضا بإغلاق المستشفيات والمراكز الطبية وانقطاع الخدمات الصحية.

وحذّرت، ⁠أن في حال لم يتوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية يعني أن الموت محقق لمئات الآلاف من النازحين سواء بالاستهداف المباشر قتلًا أو بالجوع والعطش أو بالأمراض والأوبئة.

وشددت اللجنة الوطنية، أن الصمت الدولي وعدم التحرك الرسمي واتخاذ قرارات صارمة ضد قادة الاحتلال النازي هو ما شجع الاحتلال الصهيوني لاستباحة الدماء وارتكاب المجازر وضرب القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية عرض الحائط.

ودعت الشعوب والحركات والجماعات والهيئات الشعبية والإنسانية للتحرك فورًا والنزول للميادين والساحات والمدن والعواصم والجامعات بمسيرات واعتصامات لإنقاذ أكثر من مليون نازح من الموت بسبب حرب الإبادة الجماعية على رفح.