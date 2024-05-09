فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موقع يكشف: الجيش البريطاني شارك بـ 200 مهمة تجسّس فوق غزة

الرّشق: وفد حماس يُغادر القاهرة وهذه المُجريات الأخيرة لمفاوضات وقف إطلاق النّار

لليوم الـ 216 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تهدد الأسيرات بـ "التفتيش العاري والاغتصاب"

هآرتس تكشف عن الفشل الاستخباراتي "الإسرائيلي" الأبرز في صد هجوم 7 أكتوبر

"سندكُّ هيبة جيشكم".. القسّام تبعثُ رسالةً مصوّرة لجنود الاحتلال في محاور التّوغل بغزة

بين الحقيقة والسّراب.. هل علّقت واشنطن شحنة أسلحة إلى "إسرائيل" بعد عمليتها العسكرية في رفح؟

غزّة.. ارتفاع أعداد الشُّهداء جرَّاء عمليَّات الإنزال الجوِّي الخاطئ إلى 21

الرّشق: "إسرائيل" غير جادة في التوصل لاتّفاق وموافقة حماس وضعت نتنياهو في "مأزق"

رئيس الأركان "الإسرائيلي" السابق: هكذا يمكننا إعادة الأسرى أحياء من قطاع غزة

يوم اغتيال عمال "المطبخ العالمي"

موقع يكشف: الجيش البريطاني شارك بـ 200 مهمة تجسّس فوق غزة

09 مايو 2024 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
...
الجيش البريطاني شارك بـ 200 مهمة تجسّس فوق غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، الأربعاء، أنّ الجيش البريطاني قام بـ200 مهمة تجسّس فوق قطاع غزة من أجل دعم كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وسجّلت طائرات التجسّس البريطانية، وفقاً للموقع، نحو 1000 ساعة من اللقطات فوق غزة، بما في ذلك اليوم الذي اغتالت فيه "إسرائيل" 3 من عمال الإغاثة البريطانيين.

وأضاف أنّه تمّ الكشف عن قيام سلاح الجو الملكي بـ200 رحلة استطلاعية فوق غزة، منذ شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 2023، مشيراً إلى أنّ العدد غير العادي من المهام خلال الأشهر الـ5 الماضية "يصل إلى أكثر من رحلة جوية يومياً ويستمر مع غزو إسرائيل لمدينة رفح".

ولفت "ديكلاسيفايد"، إلى أنّ شهر آذار/ مارس، شهد أكبر عدد من رحلات التجسّس البريطانية فوق غزة بـ44 مهمة.

وفي الإطار نفسه، كشف موقع "ديكلاسيفايد"، في وقتٍ سابق، أنّ وزارة الدفاع البريطانية استضافت، بالتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية التي تقوم بها "إسرائيل" في قطاع غزة، أفراداً من القوات الإسرائيلية من أجل متابعة "دوراتٍ تدريبية في قيادة الدفاع".

وقال الموقع إنّ وزير الدفاع في الحكومة البريطانية، جيمس هيبي، أقرّ أمام البرلمان، ردّاً على سؤالٍ مكتوب من النائب عن حزب "ألبا"، كيني ماكاسكيل، بأنّ "إسرائيل ممثلة بأفرادٍ من القوات المسلحة في سفارتها في المملكة المتحدة، وكمشاركين في الدورات التدريبية التي تقودها وزارة الدفاع في المملكة المتحدة".

يُذكر أنّ 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ مُتقاعد، بينهم 3 قضاة سابقين، في المحكمة العليا البريطانية، حذّروا الحكومة من انتهاك القانون الدولي من خلال استمرارها بتسليح الاحتلال الإسرائيلي، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأرسل المحامون والأكاديميون والقضاة البريطانيون، رسالةً مكوّنةً من 17 صفحة، تُعدّ أيضاً بمنزلة رأي قانوني، إلى رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، أعضاء فريق منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية، في أثناء عملهم في توصيل الغذاء إلى قطاع غزة، بينهم 3 عمال من الجنسية البريطانية.

المصدر / وكالات
#غزة #حرب الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة