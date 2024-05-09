هآرتس تكشف أسباب "ثالوث الفشل" الإسرائيلي في صد "طوفان الأقصى"

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هآرتس -اليوم الخميس- تحقيقًا حول "ثالوث" الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في توقع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة، في تحقيقها، إن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ في الاعتبار احتمال تمكن مقاتلي حماس من اختراق الجدار تحت الأرض الذي أقامه الجيش على حدود قطاع غزة، إلى جانب السياج المحيط.

وذلك ما دفع جيش الاحتلال للاستخفاف بقدرات حماس والاعتقاد أنها لن تستطيع شن هجوم على "إسرائيل"، وبالتالي عدم وضع أي خطة لما سيفعل إذا اخترقت حماس الحدود، وفق الصحيفة.

وأفادت بأن "الازدراء" استمر للحظات الأخيرة قبل بدء الهجوم صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أخبر جندي إسرائيلي قيادته بوجود نشاط "غير طبيعي" لقائد في حماس، إلا أن القيادة قالت إن النشاط ليس إلا "تدريبًا اعتياديًا".

وأشارت إلى، أن حركة حماس خالفت توقعات الجيش الإسرائيلي ولم يدخل معظم أفرادها إلى الأنفاق بعد الحرب، كما لم يعلم بوجود عدد من الأنفاق وتفرعاتها على أعماق مختلفة، والتي لا يمكن تدميرها من الجو وقتل من فيها.

وشددت "هآرتس" على أن الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي الأبرز بعد الحرب هو افتراض الجيش أنه قادر على قتل عناصر حماس داخل الأنفاق، وهذا ما لم يحدث.

كما أنه برغم تركيز إسرائيل على منظومة حماس للصواريخ، أثبتت الحرب أن الجيش لم يكن يملك معلومات كافية عن قدرتها الصاروخية وإنتاجها للأسلحة، وفق الصحيفة.

صحف أمريكية وبريطانيا: (إسرائيل) تعرضت لأكبر ذل وفشل لمخابراتها على الإطلاق

وفي تقارير سابقة، وصفت صحيفتان أمريكية بريطانية هجوم (#طوفان_الأقصى) الذي شنته كتائب القسام على كيان الاحتلال، بأنه يمثل فشلًا ذريعًا للمؤسسة العسكرية والأمنية وأجهزة المخابرات في دولة الاحتلال، لم يسبق أن شهدت مثيلا له من قبل.

وبينما اعتبرت صحيفة أوبزرفر البريطانية، أن الهجوم المفاجئ سيبقى ماثلا في الأذهان على أنه فشل استخباري لم يحدث على مر العصور، رأت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن (إسرائيل) تعرضت للإذلال والهزيمة.

وحسب الصحيفة البريطانية، كان الهجوم مفاجئا لأن أجهزة المراقبة الإسرائيلية للمجتمع الفلسطيني متطورة للغاية ومنتشرة على نطاق واسع، حيث تُعد مراقبة أنشطة حماس تحديدا واحدة من أهم واجبات المؤسسة الأمنية.

ومع ذلك -تقول أوبزرفر- لم تُرصد تحضيرات حماس لهجوم، رغم أن (إسرائيل) تمتلك تكنولوجيا مراقبة هي من بين الأكثر تقدما في العالم كما تشهد على ذلك الفضائح التي طالت برامج التجسس التابعة لها والمعروفة باسم (بيغاسوس).

وتقر الصحيفة البريطانية، أن حركة حماس باتت أكثر براعة في التكيف مع التحديات العسكرية التي تواجهها، وكثيرا ما تبذل قدرا من الجهد في تخطيطها، وفي تحديد مكامن الضعف الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، إيلي مارو، قال في بث تلفزيوني مباشر إن كل (إسرائيل) تتساءل: أين الجيش الإسرائيلي، وأين الشرطة والأمن؟”، واصفا ما حدث السبت بأنه “فشل ذريع”.

المصدر / الجزيرة + هآرتس