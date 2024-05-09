الرّشق: وفد حماس يُغادر القاهرة وهذه المُجريات الأخيرة لمفاوضات وقف إطلاق النّار

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، اليوم الخميس، أن الحركة ملتزمة ومتمسّكة بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء، وبما يخص وقف إطلاق النار والعدوان العسكري "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وأوضح الرشق في تصريح صحافي مُقتضب، أن وفد حركة حماس غادر (اليوم الخميس) العاصمة المصرية "القاهرة" متجهًا إلى الدوحة.

وأشار إلى أن اجتياح "إسرائيل" لمدينة رفح واحتلال المعبر "يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

يوم الثلاثاء، توجّه وفد رفيع من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في غزة د. خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة المفاوضات مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن وفد الحركة يضم د. غازي حمد، وزاهر جبارين، ومحمد نصر.

وأشارت إلى أن الوفد وصل إلى القاهرة لمتابعة الجهود مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لإنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

