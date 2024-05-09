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محدث بالفيديو والصور الاحتلال يفجّر منزل الشهيد فادي جمجوم بمخيم شعفاط

09 مايو 2024 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

فجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، منزل الشهيد فادي جمجوم في حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وحاصرت قوات الاحتلال البناية التي تضم منزل الشهيد جمجوم لمدة 6 ساعات متواصلة، وأجبرت العائلات التي تقطن البناية على إخلائها.

وأكدت مصادر محلية أن عددًا من المنازل المجاورة لمنزل الشهيد في حي رأس خميس تضررت بشكل كبير، وتحطم زجاج نوافذها ودخل الإسمنت والأتربة إليها.

كما أصيبت سيدة بشظية في رأسها أثناء تفجير منزل الشهيد فادي جمجوم بالمخيم.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال، حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة،  وحاصرت بناية تحوي منزل الشهيد جمجوم،  ومنعت سكان المنطقة من الخروج من منازلهم، وباشرت وحدة الهندسة بجيش الاحتلال زرع المتفجرات داخل الشقة، قبل أن تقوم بتفجيرها.

يُذكر أن الشهيد فادي جمجوم نفّذ عملية إطلاق نار في محطّة حافلات قرب "كريات ملاخي" شرق أسدود، في السادس عشر من فبراير الماضي.

وأسفرت العملية عن مقتل صهيونيين، وإصابة أربعة آخرين، اثنان منهما حالتهما خطيرة بينما الاثنان الآخران حالتهما متوسطة، قبل أن توضح الإذاعة العامة"الإسرائيلية" أن أحد الجرحى تدهورت حالته وأصبح ميئوسًا من نجاته.

#الحرب على غزة #مخيم شعفاط #طوفان الأقصى #فادي جمجوم

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