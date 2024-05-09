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بالفيديو "سندكُّ هيبة جيشكم".. القسّام تبعثُ رسالةً مصوّرة لجنود الاحتلال في محاور التّوغل بغزة

09 مايو 2024 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، مشاهد مصورة تظهر جانبًا من الاستعدادات والقدرات العسكرية لسلاح المدفعية، من أجل مواصلة الحرب.

وحمل الفيديو عنوان "سندكُّ هيبة جيشكم"، وأظهر مقاتلي القسام وهم يقومون بعمليات رصد وتذخير بطاريات الصواريخ وقذائف الهاون وتجهيز عشرات الصواريخ، تمهيدًا لإطلاقها.

يأتي هذا الفيديو مع التصعيد "الإسرائيلي" على مدينة رفح جنوبي قطاع، بعد سلسلة تحذيرات وتهديدات أكدت فيها حماس أن كتائب القسام قد أعدّت الكمائن واستعدت جيدًا لتلك المعركة التي ستوقع فيها جنود العدو قتلى ومُصابين.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، ظهر اليوم الخميس، إنها استهدفت جرافةً "إسرائيلية" من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها دكّوا قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

#كتائب القسام #رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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