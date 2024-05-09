إصابات واعتقالات.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في اقتحام الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس" حملات اقتحام ومداهمة في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط إطلاق نار مكثف بين المنزل والمواطنين، بالتزامن مع سلسلة اعتقالات ممنهجة لعدد من الشبان.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء جنوب المدينة، واقتحمت عدة مباني في البلدة ونشرت قناصتها داخلها وعلى أسطحها.

وأطلق الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في البطن نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين.

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم، الشابين أحمد كميل، ويزيد حسين عساف.

كما داهمت عددًا من المنازل في حي كفر سابا، واعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم الأسير المحرر أحمد حسن سلمي.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وحاصرت بناية تحوي منزل الشهيد فادي جمجوم -منفذ عملية كريات ملاخي في شباط الماضي-، تمهيدًا لتفجيره.

وأجبرت قوات الاحتلال القوات العائلات التي تقطن البناية على إخلائها، ومنعت السكان والمركبات من الاقتراب في محيط البناية، كما منعت آخرين من الخروج من منازلهم بينهم الموظفون والعمال والطلاب.

في بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت فجار جنوب المدينة، عقب مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها. عرف من بين المعتقلين: محمود علي ديرية، وثائر أديب ثوابتة، والشقيقين مالك وحسام كمال ثوابتة، ومحمد عبد الرحمن الكار، ونجليه جهاد وثائر، وحفيده محمد عماد الكار.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، واعتقلت المواطن محمد عوض أبو هنية. كما اعتقلت المواطن محمود تيسير المشايخ عقب مداهمة منزله في مخيم عايدة شمال المدينة.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت المواطن مجدي عاشور والشقيقين مهدي وأحمد عبد الرحيم مرقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عوريف وتل جنوب نابلس، وداهمت منازل تعود للأسيرين، عماد ريحان ومؤمن ريحان، وفتشتهم وعاثت فيهم خرابًا.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين نضال أبو سنينة، ويزيد النتشة، عقب مداهمة منزليهما في المدينة.

كما اعتقلت الأسير المحرر ياسر زماعرة بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، في بلدة حلحول شمالي الخليل.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال المدينة، واعتقلت الشاب عبادة عدنان طعيمة عقب مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.