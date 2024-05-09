"مُعلنةً تصعيد عملياتِها العسكرية".. القوات اليمنية تستهدف 3 سفن "إسرائيلية" بخليج عدن والمحيط الهندي

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، أنها نفذت عمليةً مشتركةً من خلال القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخيةِ استهدفتْ خلالهما سفينتين "إسرائيليتين" في خليج عدن.

وقالت القوات اليمنية في بيان عسكري، إنها " استهدفت السفينتين "الإسرائيليتين" MSC DEGO، و MSC GINA في خليجِ عدن".

وأوضحت أن عملية الاستهداف تمّت بعددٍ من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرةِ وكانت الإصابةُ دقيقةً.

وأشارت إلى أن القوة الصاروخية نفّذت عمليتين نوعيتين استهدفتْ سفينةَ MSC VITTORIA الأولى في المحيط الهنديّ، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربيّ وكانت الإصابةُ مباشرةً.

وأكدت القوات اليمنية أنها تتابعُ تطورات الموقف في قطاع غزة، ولنْ تتردد في تصعيد عملياتِها العسكرية انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ.

وشددت على أنها مستمرة في منع الملاحة "الإسرائيلية" أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصارِ ووقف العدوانِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة.