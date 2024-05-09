"حراكٌ آتى أُكله".. جامعة بروكسل تتخذ أولى خطواتها لتنفيذ مطالب الحراكات الدّاعمة لغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت جامعة بروكسل في بلجيكا، وقف مشروع بحثي يتعلق بالذكاء الاصطناعي مع شركاء "إسرائيليين"، نتيجة تواصل حرب "الإبادة الجماعية الإسرائيلية" على قطاع غزة لليوم الـ 216 على التوالي.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أمس الأربعاء، أنها قررت الانسحاب من مشروع علمي بشأن الذكاء الاصطناعي تشارك فيه مؤسستان "إسرائيليتان"، إلى جانب مراجعة جميع المشاريع الأخرى التي بها مشاركة "إسرائيلية".

وقالت، إن "قرار الانسحاب من المشروع العلمي اتخذ بعد تقييم جرى خلال اجتماع عقدته لجنة الأخلاقيات".



وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، إلى أن الجامعة تسعى في هذه المرحلة إلى حسم مستقبل تعاونها مع المؤسسات الإسرائيلية"، على أساس كل مشروع على حدة، حيث ترتبط الجامعة بـ7 مشاريع مع شركاء من دولة الاحتلال.

وانضمّ طلاب جامعة بروكسل الحرة، يوم الثلاثاء، إلى زملاء لهم انخرطوا في الاحتجاجات الطالبية العالمية ضدّ الحرب على قطاع غزة، ورفضوا تعاون جامعتهم مع "إسرائيل".

واقتحم الطلاب مبنى سولبوش الذي يُعَدّ المبنى الرئيسي فيها والذي يقع على أراضي بلديّتَي بروكسل وإكس في منطقة العاصمة البلجيكية، بهدف إدانة "الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة" والضغط على سلطات جامعتهم بهدف كسر تعاونها، بمختلف أشكاله، مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الصهيونية التي تساند قمع الشعب الفلسطيني، بصورة فورية وقاطعة.

وقد عبّر هؤلاء الطلاب الذين يواصلون احتلال المبنى، عن استعدادهم للمضيّ في احتجاجهم إلى حين تحقيق مطالبهم.

وأطلق طلاب جامعة بروكسل الحرة المحتجون اسم الأسير الفلسطيني وليد دقّة، الذي استشهد في السابع من إبريل/ نيسان 2024، بعد نحو 38 عاماً قضاها في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، على المبنى الذي سيطروا عليه في جامعة بروكسل الحرة، وذلك في تحرّك مشابه لما قام به طلاب أميركيون في جامعة كولومبيا في نيويورك قبل أيام.