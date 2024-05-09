مقتل ضابط "إسرائيلي" في هجوم حزب الله على تجمع للجنود قرب الحدود اللبنانية

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بمقتل ضابط من عناصره خلال عملية عسكرية ميدانية في شمال فلسطين المُحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، إن الرقيب حاييم صباح البالغ من العمر (20 عامًا)، من "الكتيبة 869، في فرقة الجليل (91)، قُتل في الهجوم الذي نفذه حزب الله يوم أمس.

وأوضحت صحيفة معاريف العبرية، أن الجندي صباح قُتل في الهجوم الذي أطلق فيه مقاتلو حزب الله قذائف هاون على موقع للجيش "الإسرائيلي" في القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية.

وأشاررت إلى أن عناصر حزب الله تعرفوا على القوة، وفتحوا النار عليها، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجراح.

ومنذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 615 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا".

وأمس الإثنين، أعلنت قناة 12 العبرية، عن مقتل جنديين "إسرائيليين" جرّاء انفجار طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله قبل يومين تجاه المطلة وأصابت تجمعًا لجنود الجيش "الإسرائيلي".



