الرّشق: "إسرائيل" غير جادة في التوصل لاتّفاق وموافقة حماس وضعت نتنياهو في "مأزق"

غزة - فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إن "إسرائيل" غير جادّة في التوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح.

وأكد الرشق في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أن نتنياهو يحاول اختلاق ذرائع للتّهرب من المفاوضات ويلقي اللوم على حماس والوسطاء.

وأشار إلى أن موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق.

وشدد القيادي الرشق على أن حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت حماس أنها أبلغت الوسيطين المصري والقطري، موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار.

وقالت حماس في تصريح صحافي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة القائد إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوجّه وفد رفيع من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في غزة د. خليل الحية، إلى القاهرة، يوم الثلاثاء، لمتابعة المفاوضات مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر.

وقالت حماس في تصريح حركة حماس، إن وفد الحركة يضم د. غازي حمد، وزاهر جبارين، ومحمد نصر.

وأشارت إلى أن الوفد وصل إلى القاهرة لمتابعة الجهود مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لإنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة.