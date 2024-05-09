لليوم الـ 216 تواليًا.. الاحتلال يرتكب "مجزرة مروعة" بمدينة غزّة ويكثّف غاراته على رفح

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 216 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ضاربًا في عرض الحائط كل مواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وأوامر محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف أعمال الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل على العكس من ذلك، صعّد الاحتلال في الآونة الأخير من طغيانه وجرائمه، فشنّ عمليةً عسكرية على مدينة رفح المكتظة بأكثر من مليون و200 ألف نازح أجبرهم الاحتلال قسرًا على ترك بيوتهم في شمال قطاع غزة والنزوح إلى مدينة رفح بخدعة أنها أكثر أمانًا.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال"الإسرائيلي" ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و 110 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34904 شهيد و 78514 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات الميدانية في اليوم الـ 216 على التوالي

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة أبو شريعة في مدينة غزة، بالتزامن مع تواصل عدوانها الوحشي على حي الزيتون جنوب المدينة، ومحافظة رفح، أقصى جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قصفت منزلًا مأهولا في حي الصبرة بغزة، يعود للمواطن سالم قاسم أبو شريعة، ما أدى إلى استشهاد نحو 13 من عائلته، معظمهم نساء وأطفال، وما زالت الطواقم تُجري عمليات بحث عن مفقودين تحت ركام المنزل المستهدف.

وأعلن جيش الاحتلال صباح الخميس بدء عملية عسكرية في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، هي الثانية من نوعها، منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأبلغت مصادر محلية وطبية متطابقة عن ارتقاء 3 شهداء نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما استشهد مواطنان مدنيا باستهداف مجموعة مواطنين أمام محطة أبو حجير شمال مدخل البريج.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف مدفعية الاحتلال منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تجدد القصف على المناطق الجنوبية من حي الزيتون في مدينة غزة.

ومساء اليوم الخميس، قصفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء، وسط قطاع غزة. تزامنًا مع استهداف منزل في المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وارتقى الضابط في الدفاع المدني الفلسطيني، نعيم الغول، إثر قصف من مسيرة "إسرائيلية" قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

ونوهت مصادر محلية إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال دراجة نارية بشارع صلاح الدين شرق رفح جنوبي القطاع.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي، بشكل مكثف، على المناطق الجنوبية الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن شهيدين وصلا "أشلاء" وعدد من الإصابات لمستشفى الكويت التخصصي، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا لعائلة لافي في حي الجنينة شرق رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، عصر اليوم، برج المصري وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بقذيفة واحدة على الأقل. بينما شنّ طيران الاحتلال غارة جوية على بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات ضارية.

تطورات ظهر اليوم الخميس

في رفح، وارتقى شهيد وأُصيب آخر بقصف الاحتلال دراجة نارية على شارع صلاح الدين شرق مدينة رفح.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف جوي صهيوني استهدف حي البرازيل جنوبي مدينة رفح.

ودمّرت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، مسجد ابن تيمية في رفح، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأُصيب الصحفي حازم البنا برصاصة بالظهر أثناء تغطيته للأحداث في المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد عبد الله بن رواحه في شارع المضخة شرق مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، مبنى بلدية رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في شارع المضخة داخل حي الجنينة بمدينة رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" حلّقت، خلال ساعات الليل، بشكل مكثف في مدينة رفح.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عيد" غرب مدينة رفح.

في خان يونس، استشهد صياد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال على ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية شرق مخيم البريج وشماله وشرق حي الدعوة، بالتزامن مع نسف مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وقصفت الطائرات الحربية منطقتي المغراقة والزهراء وشمال جسر وادي غزة.

وأطلق الطيران المروحي النار بشكل مكثف شمال غرب نتساريم وغرب الشيخ عجلين.

في مدينة غزة، دمّرت قوات الاحتلال قرابة 15 منزل في حي الزيتون، تعود لكلاً من عائلة ( دادو ، ياسين ، أبو حوار ، ناصر ، دغمش).

وقالت طواقم الدفاع المدني، إنها تمكّنت من انتشال شهيدين وإنقاذ 4 مصابين وتبقى 10 مفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين لعائلة "أبو شريعة" وعائلة "دغمش" فجر اليوم في حي الصبرة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باحتراق مصنع بلاستيك عند دوار أبو حبيب في حي الزيتون.

وأطلقت طائرات الكوادر كابتر نيرانها بشكل مكثف على عدد من المفترقات الواصلة إلى شارع 8.

كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات تجريف ونسف للمنازل في منطقة بيارة أبو مراحيل وخلف كلية غزة في حي الصبرة.

وتوغلت آليات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، في المناطق الجنوبية لشارع 8 ومسجد علي في حي الزيتون جنوب شرق غزة، وسط إطلاق نار مكثف وتخليق متواصل للطيران الحربي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي "ياسين" و"داوود" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلة "أبو حوار" وناصر" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ودمّرت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شعبان" وعددًا من المنزل المجاورة قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات متتالية على محيط مسجد الاستقامة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.