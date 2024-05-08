الدخول إلى رفح سيكون كارثة

هل من الممكن نقل مليون نازح إلى المناطق الآمنة دون استخدام الأسلحة النارية؟ وماذا سيفعل الجيش بالذين يختارون البقاء في منازلهم كما حصل بغزة والشمال؟ وهذا قد يثير غضباً عالمياً وتحريك مجلس الأمن والأمم المتحدة للانعقاد من جديد.

هل من الممكن نقل مليون نازح إلى المناطق الآمنة دون استخدام الأسلحة النارية؟ وماذا سيفعل الجيش بالذين يختارون البقاء في منازلهم كما حصل بغزة والشمال؟ وهذا قد يثير غضباً عالمياً وتحريك مجلس الأمن والأمم المتحدة للانعقاد من جديد.

هل من الممكن نقل مليون نازح إلى المناطق الآمنة دون استخدام الأسلحة النارية؟ وماذا سيفعل الجيش بالذين يختارون البقاء في منازلهم كما حصل بغزة والشمال؟ وهذا قد يثير غضباً عالمياً وتحريك مجلس الأمن والأمم المتحدة للانعقاد من جديد.

هل من الممكن نقل مليون نازح إلى المناطق الآمنة دون استخدام الأسلحة النارية؟ وماذا سيفعل الجيش بالذين يختارون البقاء في منازلهم كما حصل بغزة والشمال؟ وهذا قد يثير غضباً عالمياً وتحريك مجلس الأمن والأمم المتحدة للانعقاد من جديد.

هل من الممكن نقل مليون نازح إلى المناطق الآمنة دون استخدام الأسلحة النارية؟ وماذا سيفعل الجيش بالذين يختارون البقاء في منازلهم كما حصل بغزة والشمال؟ وهذا قد يثير غضباً عالمياً وتحريك مجلس الأمن والأمم المتحدة للانعقاد من جديد.

هل من الممكن نقل مليون نازح إلى المناطق الآمنة دون استخدام الأسلحة النارية؟ وماذا سيفعل الجيش بالذين يختارون البقاء في منازلهم كما حصل بغزة والشمال؟ وهذا قد يثير غضباً عالمياً وتحريك مجلس الأمن والأمم المتحدة للانعقاد من جديد.