حماس تدعو إلى توثيق جرائم المقابر الجماعية بغزّة ومحاسبة "الكيان المارق"

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة ثالثة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي بهدف تدمير مقوّمات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني النازي.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيداً حتى الآن، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي.

وطالب البيان، الهيئات الحقوقية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته المجرمين.