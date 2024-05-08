فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"طلائع التحرير" تتبنى قتل إسرائيلي في مصر وتكشف تفاصيل عن "العميل الكبير"

الأونروا تنفي مزاعم "إسرائيلية" بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

جيش الاحتلال: غزّة أصعب ساحات القتال ولن نضمن "وقف الهجمات"

في اليوم الـ 215.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

كاتب بريطاني: الاحتلال اعتمد على خطّتين "فاشلتين" لإسقاط حماس ونتنياهو سيُصاب بصداع أكبر بعد عملية رفح

الصحة بغزة: ارتقاء 55 شهيدًا خلال السّاعات الماضية وحصيلة العدوان تقترب من 35 ألفًا

في جريمة "مروّعة" جديدة.. العثور على مقبرة جماعية ثالثة بمجمع الشفاء الطبي

كيف وضعت حماس "الجميع" في مأزق بعد موافقتها على الهدنة؟

صحيفة عبرية تكشف: بعد اقتحامه وإغلاقه.. من سيتولّى إدارة معبر رفح البرّي؟!

القوى الوطنية والإسلامية: لن نقبل من أي جهة فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح

"طلائع التحرير" تتبنى قتل إسرائيلي في مصر وتكشف تفاصيل عن "العميل الكبير"

08 مايو 2024 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
...
"طلائع التحرير" تتبنى قتل إسرائيلي في مصر وتكشف تفاصيل عن "العميل الكبير"
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح"، مسؤوليتها عن قتل من وصفته بعميل الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الإسكندرية المصرية.

 وقالت المجموعة التي حملت اسم المجند المصري محمد صلاح٬ والذي نفذ العام الماضي عملية بالقرب من معبر العوجة٬ أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال واستشهاده، إن العملية جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

واتهم البيان رجل الأعمال زيف كيبر بأنه يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاءً لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد، وذلك بناءً على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاطه.

 ووعدت المجموعة، بنشر تفاصيل هذا النشاط تباعاً وفق ما يسمح به الظرف الأمني". 

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت هيئة البثّ العبرية، أن "رجل أعمال يهودي، قُتل في الإسكندرية بمصر، على خلفية قومية".

وقالت الهيئة العبرية، إنه يتمّ التأكّد لمعرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجيّة الإسرائيلية تتحقّق من ذلك.

ولفتت تقارير إلى أن السلطات المصرية تحقق في الاشتباه في مقتل رجل أعمال روسي في مدينة الإسكندرية؛ وفي المقابل، تمّ تناقُل أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، بأن القتيل، مواطن إسرائيليّ.

وأفادت القناة 13، بأن رجل الأعمال اليهوديّ القتيل، دخل إلى مصر بجواز سفر كنديّ.

 

المصدر / وكالات
#مصر #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة