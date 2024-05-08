"طلائع التحرير" تبث مشاهد عملية قتل "عميل إسرائيلي" كبير في مصر

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت مجموعة تطلق على نفسها "طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح"، مشاهد عملية اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي" في مدينة الإسكندرية بمصر، بعد إعلان مسؤوليتها عن مقتل ما وصفته بعميل الاحتلال الكبير.

وقالت المجموعة التي حملت اسم المجند المصري محمد صلاح، والذي نفذ العام الماضي عملية بالقرب من معبر العوجة، أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال واستشهاده، إن العملية جاءت ردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

عملية نوعية جداً وتطور غير عادي..



عــاجــل | مجموعة الشهيد محمد صلاح تنشر مشاهد من عملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي "زيف كيفر" في مدينة الإسكندرية بمصر.#شالوم_من_أولاد_غزة pic.twitter.com/EOIi5apXhS — رضوان الأخرس (@rdooan) May 8, 2024

واتهم البيان رجل الأعمال زيف كيبر بأنه يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاءً لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد، وذلك بناءً على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاطه.

ووعدت المجموعة، بنشر تفاصيل هذا النشاط تباعاً وفق ما يسمح به الظرف الأمني".

شاب مصري يقتل "رجل أعمال اسرائيلي" بالاسكندرية .. ومجموعة الشهيد محمد صلاح (طلائع التحرير) تتبنى العملية وتهاجم تخاذل النظام المصري في نصرة غزة

تبنى فصيل مصري مسلح يطلق على نفسه اسم “طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح”، عملية قتل رجل أعمال إسرائيلي اتهمته بالتجسس لحساب جهاز… pic.twitter.com/0MZNyFPZma — Ahmed Hassan El Sharkawi- شرقاويات (@sharkawiahmed) May 7, 2024

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت هيئة البثّ العبرية، أن "رجل أعمال يهودي، قُتل في الإسكندرية بمصر، على خلفية قومية".

وقالت الهيئة العبرية، إنه يتمّ التأكّد لمعرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجيّة الإسرائيلية تتحقّق من ذلك.

ولفتت تقارير إلى أن السلطات المصرية تحقق في الاشتباه في مقتل رجل أعمال روسي في مدينة الإسكندرية؛ وفي المقابل، تمّ تناقُل أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، بأن القتيل، مواطن إسرائيليّ.

وأفادت القناة 13، بأن رجل الأعمال اليهوديّ القتيل، دخل إلى مصر بجواز سفر كنديّ.

المصدر / وكالات