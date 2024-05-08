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بالفيديو "طلائع التحرير" تبث مشاهد عملية قتل "عميل إسرائيلي" كبير في مصر

08 مايو 2024 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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"طلائع التحرير" تتبنى قتل إسرائيلي في مصر وتكشف تفاصيل عن "العميل الكبير"
غزة/ فلسطين أون لاين

بثت مجموعة تطلق على نفسها "طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح"، مشاهد عملية اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي" في مدينة الإسكندرية بمصر، بعد إعلان مسؤوليتها عن مقتل ما وصفته بعميل الاحتلال الكبير.

 وقالت المجموعة التي حملت اسم المجند المصري محمد صلاح، والذي نفذ العام الماضي عملية بالقرب من معبر العوجة، أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال واستشهاده، إن العملية جاءت ردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

واتهم البيان رجل الأعمال زيف كيبر بأنه يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاءً لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد، وذلك بناءً على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاطه.

 ووعدت المجموعة، بنشر تفاصيل هذا النشاط تباعاً وفق ما يسمح به الظرف الأمني". 

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت هيئة البثّ العبرية، أن "رجل أعمال يهودي، قُتل في الإسكندرية بمصر، على خلفية قومية".

وقالت الهيئة العبرية، إنه يتمّ التأكّد لمعرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجيّة الإسرائيلية تتحقّق من ذلك.

ولفتت تقارير إلى أن السلطات المصرية تحقق في الاشتباه في مقتل رجل أعمال روسي في مدينة الإسكندرية؛ وفي المقابل، تمّ تناقُل أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، بأن القتيل، مواطن إسرائيليّ.

وأفادت القناة 13، بأن رجل الأعمال اليهوديّ القتيل، دخل إلى مصر بجواز سفر كنديّ.

 

المصدر / وكالات
#مصر #العدوان على غزة

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