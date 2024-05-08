جبارين: حماس لديها المزيد من الأوراق التي لم تستخدمها بعد والضّفة ستفاجئ العدو قريبًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية ومسؤول ملف الأسرى، زاهر جبارين، أن الحركة لديها المزيد من الأوراق التي لم تستخدمها بعد، ولديها القدرة على فرض المزيد من الشروط على العدو "الإسرائيلي".

وأوضح جبارين في مقابلة صحافية، أن الضفة ستفاجئ العدو قريبًا، وسيشهد العالم فصولًا جديدة من الإبداع الفلسطيني المقاوم.

وأشار إلى أن موافقة حركة حماس على الورقة التي قدّمها الوسطاء (مصر وقطر) لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لم تأتِ تحت ضغوط، رغم أنها مورست بشكل كبير جدًا، إلا أن الحركة كانت قادرة على استيعابها، ولم تغيّر موقفها، أو تتنازل عن أيّ من مطالب شعبنا الأساسية.

وقال جبارين: إن "الضغوط العسكرية والسياسية تراجع تأثيرها بشكل كبير، وإن اتجاه الضغوط اليوم على نتنياهو وحكومته".

ولفت إلى أن الجميع اليوم بات على قناعة بأن نتنياهو وحكومته هم مَن يعرقلون الوصول إلى اتفاق، وأن محاولته التلويح بالأوراق مثل عملية رفح أو الضغط على الوسطاء لا يجدي نفعًا، ولن يجدي نفعًا.

وشدد جبارين على أن كل احتمالات التصعيد في الضفة الغربية موجودة.

وأردف قائلًا: "أعتقد أن الضفة ستفاجئ العدو كما فعلت في كل مرة؛ فنحن شعب واحد نواجه احتلالًا ومصيرًا واحدًا، ونخوض معركة واحدة".

وفيما يتعلق بتواجد حماس في قطر، أوضح جبارين أن ‏قيادة حماس موجودة في فلسطين في الداخل والخارج، وفي الضفة، وفي القدس، ‏وفي عدد من الدول العربية.

وأكد أن قيادة الحركة تُمارس أدوارها دون انقطاع، وقد مرّت الحركة وتواجدها في الخارج بالعديد من المراحل، وفي كل المراحل كانت الحركة تحافظ على خطها ومسارها السياسي، واستطاعت أن تدير علاقات جيدة وطيبة مع معظم الدول في المنطقة.

وحول الأكاذيب والادّعاءات التي تناقلتها وسائل إعلامية في الآونة الأخيرة، لفت جبارين إلى أن الاحتلال من يقف خلفها وليس هناك نقاش مع أي طرف من الأطراف في المنطقة حول نقل مكاتب الحركة.