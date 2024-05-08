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القوى الوطنية والإسلامية: لن نقبل من أي جهة فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح

08 مايو 2024 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 تابعت القوى الوطنية والإسلامية ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولّي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري.

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحافي، أنه بصرف النظر عن مدى صحى تلك التقارير، فإنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره. معتبرةً  ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال.

ودعت لجنة المتابعة الجامعة العربية وكافة الدول العربية و الإسلامية وفي مقدمتها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح. 

كما دعت كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات. موضحةً أن إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها. 
 

#الحرب على غزة #معبر رفح البري #طوفان الأقصى

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