الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته بالضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"/ منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، واعتقلت الأسير المحرر محمود مصطفى عسس (41 عامًا).

واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة، تصدّى خلالها المجاهدون لقوات الاحتلال وأطلقوا عليها رشقات من الرصاص في محيط مخيم نور شمس بطولكرم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف منهم: الفتى محمد صالح والأسير المحرر نمر عصايرة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في منطقة نابلس الجديدة واعتقلت الأسير المحرر أسامة حلاوة. كما شنت حملات مداهمة لمنازل المواطنين في منطقة كروم عاشور واعتقلت الشابين مجدي عاشور، والشاب إحسان فتيان.

واندلعت اشتباكات مسلحة، أطلق خلالها المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم رياض أحمد جرادات، من بلدة سعير وخليل عفيف حلايقة، والشقيقين محمد وقصي عيسى طافش، من بلدة الشيوخ.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع، جنوب شرق المدينة، وسط مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، واعتقلت الشاب محمود الوريدان.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين المحررين ظاهر وطاهر عقاب راضي من بلدة اللبن الغربية في رام الله، بعد أسبوع من الإفراج عنهما.

في جنين، اقتحمت القوات الصهيونية بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منزلًا لعائلة "أبو بكر" واعتقلت الشاب أمجد أبو بكر عقب الاستيلاء على مبلغ من ماله الخاص.