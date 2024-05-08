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جزر البهاما تقرر الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

08 مايو 2024 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أعلن مجلس الوزراء لجزر البهاما، الاعتراف بشكل رسمي بدولة فلسطين.

وقال مجلس الوزراء لجزر البهاما: تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

وأضاف: أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة في عام 1973 كعمل من أعمال تقرير المصير، ولذلك، فإنها تدعم الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد مجلس الوزراء أن جزر البهاما أيدت في الماضي حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة.

وفي مطلع مايو الجاري، أعلنت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

#الحرب على غزة #الاعتراف بفلسطين #طوفان الأقصى #جزر البهاما

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