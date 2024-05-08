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بالفيديو "جريمة ترحيل لم يسبق لها مثيل".. السّلطات "الإسرائيلية" تعتزم هدم 47 منزلًا في النقب

08 مايو 2024 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تعتزم السلطات "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء، هدم 47 منزلًا لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيان لها، "هذه أكبر عملية هدم بيوت في يوم واحد منذ عدة سنوات بقيادة الوزيرين العنصريين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذين يريدان إشعال النقب من أجل تعميق التمييز العنصري والترانسفير القسري".

وأكدت أن الاحتلال يحاول تحت التهديد والوعيد إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع 6 جنوبًا.

وأوضحت اللجنة أن عائلة "أبو عصا" رفضت بشكل قطعي الانتقال إلى المكان المقترح، وطالبت بالسكن في حي بتل السبع.

وأشارت إلى أن الشرطة "الإسرائيلية" تعتزم إغلاق شارع 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لمنع السكان من الاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب.

#الحرب على غزة #الهدم في النقب #طوفان الأقصى #قرية أم بطين

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