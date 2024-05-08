في اليوم الـ 215.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 215 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، وسط تركيز مكثف بشن القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح المُكتظة بأكثر من مليون و 200 ألف نازح. الأمر الذي أدّى إلى ارتكاب مجازر دامية مع كل غارة يشنّها الاحتلال على أي منطقة في المدينة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينيية لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي"، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 34789 مواطنًا، وإصابة أكثر من 78204 آخرين. في حين لا يزال عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في الطرقات وتحت الرّكام لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية"، فقد واصل الاحتلال الصهيوني قصفه على جميع مناطق غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في جنوب قطاع غزة، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال شقةً في برج قشطة في منطقة الكراج الشرقي وسط رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على منطقة حي السلام شرق مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

كما قصفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، منزلاً في حي الجنينة شرق رفح.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائلية" النار قبالة مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا سكنيًا شرق مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة مشروع عامر شرقي مدينة رفح.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال دراجةً نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوبي رفح.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات متفرقة استهدفت المحافظة الوسطى، منذ مساء أمس حتى ساعات الفجر.

في مدينة غزة، استشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة.