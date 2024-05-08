حرب الإبادة في يومها الـ 215.. جرائم الاحتلال تتواصل في رفح وغزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 215 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، وسط تركيز مكثف بشن القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح المُكتظة بأكثر من مليون و 200 ألف نازح. الأمر الذي أدّى إلى ارتكاب مجازر دامية مع كل غارة يشنّها الاحتلال على أي منطقة في المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و 200 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34844 شهيدًا و 78404 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق غزة، وفيما يلي أبرز التفاصيل:

وأفادت مصادر طبية بأن 25 جريحًا أصيبوا بقصف مدفعية الاحتلال مناطق مختلفة وسط مدينة رفح، بينما ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قصف في أقل من نصف ساعة ثلاثة أبراج سكنية في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلا لعائلة عطا الله في حي الدرج بمدينة غزة، وشن غارة أخرى قرب مجمع الصحابة الطبي بالمدينة.

وأُبلغ عن جرحى في قصف إسرائيلي استهدف شارع يافا شرق غزة، تزامنًا مع غارة جوية استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

واستشهد الشاب مسلم دياب راضي وأصيب عدد من أفراد أسرته في قصف استهدف منزلهم في المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال برج أبو زهري مقابل محطة عكيلة، وبرج أبو سمك بجوار مقر "الوير هاوس"، وسط مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف مدفعي على منزل يعود لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرقي خانيونس.

وكان مراسلنا قد أشار إلى أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة "العمور" في محيط محطة تمراز في بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 13 شهيداً وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي بمحيط مسجد الأيبكي في حي التفاح شرق مدينة غزة. ب

ينما استشهد 10 آخرون وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال عيادة الشيوكي للأسنان في ساحة الشوا شرق مدينة غزة.

وبعد عصر اليوم، استهدفت مدفعية الاحتلال بنايتين وسط مدينة رفح ومحيط المستشفى الكويتي.

وأصيب 7 مواطنين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة راضي في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال شقةً في برج قشطة في منطقة الكراج الشرقي وسط رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على منطقة حي السلام شرق مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

كما قصفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، منزلاً في حي الجنينة شرق رفح.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائلية" النار قبالة مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا سكنيًا شرق مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة مشروع عامر شرقي مدينة رفح.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال دراجةً نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوبي رفح.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات متفرقة استهدفت المحافظة الوسطى، منذ مساء أمس حتى ساعات الفجر.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة.