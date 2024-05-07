رغم عدد ضحايا الحرب.. ما حقيقة تصريحات السنوار عن مكاسب "طوفان الأقصى"؟

غزة/ فلسطين أون لاين

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل تصريحًا منسوبًا لقائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، زعمت أنّه قال فيه: "فقدنا 30 ألف شهيد، ولكن كسبنا من هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنّ العدو عرف أنّ المقاومة ما زالت صامدة".

بدوره، تحقّق موقع مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة "مسبار" من الادّعاء، وتبيّن أنّه لم يُنشر من قبَل أي مصدر رسمي، كما لم تنقل الحسابات والموقع الرسمي لـ"حماس" أي تصريحات عن السنوار تُفيد بما ورد في الادعاء.

كما لم يخرج السنوار في أي لقاءات إعلامية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وبحسب "مسبار"، تعود آخر تصريحات معلنة للسنوار إلى تاريخ 28 أكتوبر الماضي، حيث قال في بيان، إنّهم جاهزون لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.





ودعا السنوار في البيان التي نشرته "حماس"، الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى في فلسطين "لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم باسم الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرًا لمستجدات المرحلة المقبلة".

لم تتوقف منصات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من إطلاق أكاذيب وأخبار زائفة ضد قادة ورجال المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، محاولة من النيل من عزيمتهم ونشر الفوضى والحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية الحاضنة للمقاومة وقياداتها.

المصادر: العربي - مسبار