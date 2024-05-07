الإعلام العبري: مقتل رجل أعمال "إسرائيلي" في مصر على خلفية قومية

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت هيئة البثّ العبرية، أن "رجل أعمال يهودي، قُتل في الإسكندرية بمصر، على خلفية قومية على ما يبدو".

وقالت الهيئة العبرية، إنه يتمّ التأكّد لمعرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجيّة الإسرائيلية تتحقّق من ذلك.

ولفتت تقارير إلى أن السلطات المصرية تحقق في الاشتباه في مقتل رجل أعمال روسي في مدينة الإسكندرية؛ وفي المقابل، تمّ تناقُل أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، بأن القتيل، مواطن إسرائيليّ.

وأفادت القناة 13، بأن رجل الأعمال اليهوديّ القتيل، دخل إلى مصر بجواز سفر كنديّ.

وفي العام الماضي، قُتل سائحان إسرائيليان في الإسكندرية شمالي مصر.وأفادت تقارير حينها بأن "شرطيا أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد فوج إسرائيلي سياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية".

يتبع..