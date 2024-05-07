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بالفيديو المقاومة تدّك تحشدات الاحتلال برفح و"نتساريم" ومستوطنات "غلاف غزّة"

07 مايو 2024 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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رشقات صاروخية صاروخ صواريخ
غزة/ فلسطين أون لاين
 
#طوفان الأقصى

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