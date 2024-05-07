نادي الأسير يكشف تفاصيل جريمة ارتكبها الاحتلال بحق الطفل جود حميدات

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف نادي الأسير، تفاصيل جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بحق الطفل جود أشرف وليد حميدات البالغ من العمر (8) سنوات من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وفي التفاصيل، أقدم جنود جيش الاحتلال على إطلاق النار عليه، واحتجازه لاحقًا، ومع المتابعة تبين أن الطفل حميدات محتجز في مستشفى (هداسا العيسوية)، ولم يتسنّ لنا التأكد من حالته الصحية سوى أن إصابته في الرقبة، إضافة إلى الحالة (القانونية) التي يخضع لها.وفقًا لبيان نادي الأسير.

ووفقًا لعائلة الطفل حميدات، فإن نجلها كان يلعب برفقة طفل آخر من العائلة، بالقرب من المقبرة الجنوبية في مخيم عقبة جبر، قبل إطلاق النار عليه واحتجازه.

وتابع النادي في بيانه، "أن هذه الجريمة ما هي إلا جزء من الجرائم الممنهجة التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الأطفال الفلسطينيين، في ضوء الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في غزة، والعدوان الشامل في أنحاء فلسطين كافة".

وحمّل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل حميدات، وعن الأطفال المعتقلين كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن الاحتلال، يعتقل في سجونه أكثر من 550 طفلاً في ضوء حملات الاعتقال الممنهجة التي صعّد منها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويتعرض الأطفال المعتقلون لكل الجرائم الممنهجة والإجراءات الانتقامية الجماعية التي فُرضت على الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذا إضافة إلى عمليات التصعيد من الاعتقال الإداري بحق الأطفال.

وأشار النادي إلى، أن الأطفال المعتقلين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري كما كل معتقلي القطاع.