انتحار ضابط في شرطة الاحتلال.. واستطلاعات: "إسرائيل" بأكملها تعاني من صدمات

غزة/ فلسطين أون لاين

أقدم ضابط شرطة بالاحتلال خدم في مركز المراقبة بمناطق "غلاف غزة" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الانتحار، فيما أظهر استطلاعًا للرأي أن معظم المستوطنين يعانون من صدمات نفسية وعقلية الأسوأ منذ بدء الحرب.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن ضابط الشرطة أفيتار حليف، شهد أحداثا صعبة، وتعرض لاضطرابات نفسية انتهت بإنهاء حياته.

وفي الإطار، كشف استطلاع حديث، أن معظم المستوطنين يرون أن صحتهم الجسدية والعقلية "باتت أسوأ مما كانت عليه" قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة البث العبرية، إن عشرات آلاف المستوطنين تعرضوا لمأساة شخصية، و"إسرائيل" بأكملها تعاني من صدمة وطنية، وكشف جيش الاحتلال أن نحو 9 آلاف من جنوده تلقوا "مساعدة نفسية" منذ بداية الحرب، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال، وتم تجنيد ما لا يقل عن 838 ضابط صحة نفسية، معظمهم في الاحتياط، من أجل علاج الجنود والمجندات الذين يصابون باضطرابات نفسية جراء الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية، اعتمادًا على شهادات ناجين، أنه أقدم نحو 50 مشاركاً بمهرجان موسيقي، نُظم قرب كيبوتس رعيم بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الانتحار، جرّاء مضاعفات أثر الصدمة النفسية التي لحقت بهم لاحقاً، بحسب ما كشفه أحد الناجين أمام لجنة رقابة في الكنيست.

وأدلى غاي بن شمعون، وهو أحد الأشخاص الذين شاركوا في المهرجان الموسيقي، بشهادته بالقول: إن "هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار من الأشخاص الذين شاركوا في نوفا"، وذلك من جراء مضاعفات أثر الصدمة النفسية التي لحقت بهم، وعدم تلقيهم المساعدة والعلاج اللازم.

بدورها، تحدثت إحدى الناجيات من المهرجان عن سوء حالتها الصحية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن متوسط ساعات نومها هو ساعتان في الليلة.

فيما قالت نعمة إيتان، ناجية أخرى من الحفلة، في المناقشة ذاتها: "لولا طبيبتي النفسية لما كنت هنا، لدي أصدقاء لم ينهضوا من السرير بعد وآخرون لا يوجد من يستجيب لاحتياجاتهم".



وتابعت إيتان: "شاركت في دراسة فحصت نبضي وغيره من المؤشرات وكشفت لي مدى سوء حالتي الصحية، متوسط ساعات نومي هو ساعتين في الليلة".



وأشارت هيئة البث العبرية إلى أنه "تم طلب رأي مراقب الدولة بشأن معاملة السلطات للناجين من نوفا".

وأضافت: "طُلِب من وزارة الصحة توضيح أن هذا الرقم الخاص بعدد حالات الانتحار من نوفا غير صحيح".



كما نقلت هيئة البث عن أور ناسا، إحدى المشاركات في الجلسة، قولها إن "صديقة لها توقفت عن العمل بسبب نوبة نفسية تعرضت لها، لكن أطباء التأمين الوطني لم يعترفوا بها كضحية عمل". وأضافت: "أنا بحاجة للذهاب إلى طبيب نفسي، ولكن لا يوجد موعد سوى بعد مدة 5 أشهر أخرى".



2800 جندى في قائمة "التأهيل النفسي"

في وقت سابق من العام الماضي، قرر قسم التأهيل في جيش الاحتلال، إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين قولهم إنه سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية.



وتابعت بأن الحرب على غزة تفرض ثمنًا باهظًا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال.



ولفتت الصحيفة إلى أن 2800 جندي دخلوا إلى قائمة إعادة التأهيل النفسي بينهم 3% يعانون من حالة خطيرة، و18% من مشاكل عقلية بسبب "إجهاد ما بعد الصدمة".



ونقلت عن رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية في قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب، نوا روفا، قولها إن هنالك من يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة، الذين يتصلون بمشرفيهم، أو أفراد أسرهم، طلبا للإغاثة، موضحة أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة حاليا، مؤكدة أن الأعداد سوف تتضاعف خلال عامين.



وتابعت: "عندما يكون لدي جندي معاق يخبرني بأنه في محنة وقرر الذهاب إلى الغابة، أو عزل نفسه، وأن لديه أفكارا سيئة، ويفكر في إيذاء نفسه، الشيء الوحيد الذي نفعله هو إخبار الشرطة. وفي كثير من الأحيان، يؤدي استدعاء الشرطة إلى تفاقم الوضع".



وأضافت: "من هنا ولدت فكرة فريق الأزمات وهي وحدات متنقلة على مدار الساعة، من ممرضين، وأطباء نفسيين، يعرفون كيف يتعاملون مع الميول الانتحارية، إلى جانب مسعفين".



ونشرت الصحيفة في نهاية التقرير أرقاما مخصصة للمساعدة في حالات التفكير بالانتحار، طالبة من المعنيين أو من يعرف أحدا يعاني من ميول انتحارية، الاتصال وطلب المساعدة.

قتلوا بـ "نيران صديقة"

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أن مروحية عسكرية إسرائيلية هي من أطلقت النار على المشاركين في "مهرجان نوفا" خلال محاولتها استهداف مقاتلين في فصائل المقاومة الفلسطينية وصلوا إلى مكان الحفل.

وذكرت "هآرتس" أن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن "مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، وصلت إلى مكان الحفل وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان"، وبحسب شرطة الاحتلال، قُتل نحو 364 شخصاً من المشاركين في المهرجان الموسيقي.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية في غزة عملية عسكرية سمّتها "طوفان الأقصى"، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

المصدر / وكالات