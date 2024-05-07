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استشهاد لاعب فريق رفح يرفع حصيلة الشهداء الرياضيين بغزّة لـ 183

07 مايو 2024 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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استشهاد لاعب فريق خدمات رفح يرفع حصيلة شهداء الرياضة بغزة لـ 183
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد حارس مرمى فريق خدمات رفح محمود الجزار، أمس الإثنين، في قصف للاحتلال استهدف أحد المنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما يرفع حصيلة شهداء كرة القدم الفلسطينية بقطاع غزة إلى 183.

بدوه، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، إن الحارس الشهير بـ "كنجول" عند الجماهير الغزية، انتقل في موسم 2018-2019 من نادي القادسية، ليبدأ مسيرة كبيرة رفقة الأخضر الرفحي، تمثلت بقيادته نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الممتازة لأندية قطاع غزة موسم 2019-2020، ولقب بطولة كأس غزة في الموسم نفسه، قبل أن يعتزل عام 2022.

وفي ذلك الموسم المليء بالألقاب، نجح الجزار بالحفاظ على مستويات عالية مكّنته من تحقيق أرقام تاريخية، فشباكه لم تهتز سوى 9 مرات، كما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة من أصل 26 خاضها حتى ذلك الموسم، منها مباريات الكأس الخمس، والتي حافظ خلالها على نظافة شباكه دون أن يستقبل أي هدف.

وأشار اتحاد الكرة الفلسطيني، أن الجزار رحل والتحق بكوكبة شهداء كرة القدم الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال الدموي على الضفة والقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني،  ولم يكن الرياضيون بمعزل عن أبناء شعبهم من الاستهداف والقتل والاعتقال والإصابة والتشريد.

وبارتقاء الجزار ترتفع حصيلة شهداء كرة القدم الفلسطينية الذين استشهدوا في الحرب المتواصلة على غزة، إلى 183 رياضياً فلسطينياً بينهم 80 لاعباً، وتدمير 45 منشأة رياضيّة، واعتقال 11 رياضياً، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

#غزة #حرب الإبادة الجماعية

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