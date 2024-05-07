في رسالة جديدة.. "أبو عبيدة" يعلن وفاة أسيرة "إسرائيلية" متأثرة بجراحٍ خطيرة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين" 70 عاماً، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف الاحتلال المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

وأوضح أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، أن الأسيرة المذكورة لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

والجدير ذكره، وفقًا لبيان القسام، أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

ونشرت كتائب القسام فيديو مخاطبًا عائلات الأسرى والمحتجزين: "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".