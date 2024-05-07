فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في رسالة جديدة.. "أبو عبيدة" يعلن وفاة أسيرة "إسرائيلية" متأثرة بجراحٍ خطيرة

محللون "إسرائيليون" يجيبون: ما مصير هجوم رفح مع غياب خطة إستراتيجية؟

لا تشتروا سمكاً من البحر الميت

الفصائل الفلسطينية: تنفيذ الاحتلال لعمليات عسكرية في رفح تؤكد نيته بإفشال جهود الوسطاء

في اليوم الـ 214.. شهداء بالعشرات في رفح وحرب إبادة متواصلة على غزة

حماس: اقتحام الاحتلال لمعبر رفح الحدودي تصعيدٌ خطير ضد منشأة محمية بـ"القانون الدولي"

"الإعلامي الحكومي": الواقع شرق رفح يُنذر بكارثة إنسانية حقيقية ولا بدّ من تدخُّل عاجل لمنع المزيد من المذابح

أبو مرزوق: حماس قدّمت تنازلات كبيرة للوصول إلى اتّفاق والاحتلال لم يوافق على أي مقترح قدّمه الوسطاء

بعد ليلةٍ دامية على رفح.. الصحة بغزة تعلن ارتقاء 54 شهيدًا خلال الساعات الماضية

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في مخيم طولكرم

بالفيديو في رسالة جديدة.. "أبو عبيدة" يعلن وفاة أسيرة "إسرائيلية" متأثرة بجراحٍ خطيرة

07 مايو 2024 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...
أبو عبيدة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عن  وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين" 70 عاماً، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف الاحتلال المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

وأوضح أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، أن الأسيرة المذكورة لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

والجدير ذكره، وفقًا لبيان القسام، أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

ونشرت كتائب القسام  فيديو مخاطبًا عائلات الأسرى والمحتجزين: "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

#غزة #القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة