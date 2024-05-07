وفد قطري يتوجّه إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الأنصاري في تصريح صحافي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، أبلغت الوسطاء موافقتها على مقترحاتهم بشأن الهدنة.

وأوضح أن الرد يمكن وصفه بالإيجابي.

ولفت الأنصاري إلى أن قطر تأمل في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وأمس الإثنين، أعلنت حماس أنها أبلغت الوسيطين المصري والقطري، موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار.

وقالت حماس في تصريح صحافي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة القائد إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.