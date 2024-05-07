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بعد ليلةٍ دامية على رفح.. الصحة بغزة تعلن ارتقاء 54 شهيدًا خلال الساعات الماضية

07 مايو 2024 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 214 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و 96 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34789 شهيدًا و 78204 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#غزة

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