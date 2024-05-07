بعد ليلةٍ دامية على رفح.. الصحة بغزة تعلن ارتقاء 54 شهيدًا خلال الساعات الماضية

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 214 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و 96 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34789 شهيدًا و 78204 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.